F1, Gp Portogallo: Leclerc con Ferrari conquista sesto posto

21:05- Charles Leclerc ha commentato a Sky Sport il sesto posto con cui ha chiuso il GP del Portogallo, terza gara del Mondiale. Il monegasco della Ferrari ha recuperato due posizioni dal via, non riuscendo però a impensierire Norris su McLaren per la quinta piazza. Nel complesso ottima gara della scuderia Ferrari, i meccanici soddisfatti anche se con qualche rammarico ma ottimo spirito di gara da parte di entrambi i piloti. Charles Leclerc si è detto soddisfatto della monoposto e dell’efficienza della nuova vettura. Sul podio anche Bottas pilota della McLaren Mercedes. Il Mondiale torna domenica prossima in Spagna. (cit. Ansa)

VB