Giustizia: Baroni (FI): scelta relatori PDL commissione inchiesta delude

Non coinvolti i gruppi del Centrodestra

(DIRE) Roma, 2 Mag. – “Come mai i presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio hanno nominato i relatori per la proposta di legge sull’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia – presentata da Forza Italia e Lega – senza coinvolgere i gruppi del Centrodestra? Non solo: i due relatori prescelti, gli onorevoli Ceccanti e Conte, espressione di Pd e Leu, si sono oltretutto già espressi contro l’istituzione della commissione di inchiesta. Una scelta, quindi, che lascia francamente senza parole. A questo punto sorge, legittimamente, un dubbio: forse i colleghi della maggioranza stanno cercando di affossare la nostra iniziativa? Nonostante gli scandali ormai all’ordine del giorno, sembra che non a tutti interessi davvero capire i comportamenti di certa magistratura”. Così in una nota Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia. (Com/Ran/Dire) 21:31 02-05-21