Omofobia. Mollicone (FdI): che c’entra il DDL Zan con festa dei lavoratori?

RAI 3 censura Fedez, paradosso perfetto della Sinistra

(DIRE) Roma, 2 Mag. – “La Sinistra in calo di consensi per la gestione fallimentare della pandemia elemosina a Fedez qualche nuovo fan e dimentica che il Primo Maggio è la festa dedicata ai lavoratori che, lo ricordiamo, sono allo stremo, in ogni settore. Ci chiediamo cosa c’entri la polemica sul ddl Zan con la festa dei lavoratori. La Rai applica le stesse regole a tutti, nel rispetto del pluralismo e della par condicio. Rai Tre che censura il nuovo ‘guru’ Fedez è il paradosso perfetto, con una rete orientata a sinistra che censura il proprio stesso ‘maestro tatuato’. Il M5S che denuncia le lottizzazioni è l’ennesimo cortocircuito: sono sepolcri imbiancati con ancora il cartello ‘vernice fresca’…”. Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato FdI Federico Mollicone. (Com/Ran/Dire) 21:47 02-05-21