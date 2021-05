DL Sostegni. Coldiretti: bene buoni spesa per 5,6 mln di poveri

(DIRE) Roma, 3 Mag. – Con 5,6 milioni di persone che in Italia si trovano in una situazione di poverta’ assoluta e’ importante lo stanziamento di un fondo da 500 milioni per consentire ai comuni di finanziare i buoni per la spesa alimentare e il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche previsto dalla bozza del decreto Sostegni bis. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che sono un milione in piu’ rispetto allo scorso anno per effetto della pandemia Covid, con il record negativo dall’inizio del secolo sulla base di dati Istat. Con la crisi un numero crescente di persone e’ costretta a far ricorso alle mense dei poveri e molto piu’ frequentemente – sottolinea la Coldiretti – ai pacchi di aiuto alimentare, anche per le limitazioni rese necessarie dalla pandemia. Fra i nuovi poveri- continua la Coldiretti- ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attivita’ saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Persone e famiglie che mai prima d’ora – precisa la Coldiretti – avevano sperimentato condizioni di vita cosi’ problematiche. In realta’ il piano di aiuti pubblico- continua la Coldiretti – e’ stato gia’ anticipato nei fatti dall’impegno di quasi 1 italiano su 3 (30%) che ha partecipato quest’anno a iniziative di solidarieta’, fa beneficienza e donazioni per aiutare le famiglie piu’ bisognose piegate dal peso della crisi causata dall’emergenza Covid. Nel 2020 sono stati oltre 5 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometri zero e di altissima qualita’ distribuiti dagli agricoltori della Coldiretti e Campagna Amica per garantire un pasto di qualita’ ai piu’ bisognosi di fronte alla crescente emergenza provocata dalla pandemia Covid. Si tratta – conclude la Coldiretti – della piu’ grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. (Com/Pic/ Dire) 18:18 03-05-21