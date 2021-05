Lecce. Arrestato 31enne nigeriano dedito al taglio, confezionamento e spaccio di marijuana

Nel pomeriggio di Domenica 2 Maggio u.s., dopo una serie di segnalazioni pervenute nei giorni scorsi presso la S.O. della Questura di Lecce in merito ad un sospetto via vai di extracomunitari che dalla stazione ferroviaria facevano la spola verso un’abitazione sita nelle vie del centro storico nei pressi del Duomo, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, sono intervenuti presso l’abitazione in questione, dove U.C., 31enne nigeriano che abitava detto immobile, ha aperto senza opporre resistenza. All’interno gli agenti hanno rinvenuto sul tavolo due dosi di marjuana opportunamente confezionate, proseguendo la perquisizione in camera da letto sono state ritrovate altre due dosi già confezionate, una busta di cellophane con all’interno circa 160 grammi di marijuana, un grosso quantitativo di bustine trasparenti vuote e una busta di sostanza da taglio essiccata, destinate al successivo confezionamento. Il 31enne nigeriano è stato tratto in arresto e come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica posto in regime degli arresti domiciliari.