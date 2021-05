Sudafrica. Allevamenti di leoni per la caccia, pronto il divieto

(DIRE) Roma, 3 Mag. – Il Sudafrica prepara una legge per vietare gli allevamenti di leoni da usare come prede per i cacciatori. La misura, ancora allo studio, dovrebbe rilanciare un’attivita’ venatoria “piu’ autentica” con animali allo stato selvatico e non in cattivita’.

La proposta e’ stata suggerita da un comitato di esperti nominato nel 2019 dalla ministra dell’Ambiente, della pesca e delle foreste Barbara Creecy. Al vaglio, riferisce la testata sudafricana News 24, anche la possibilita’ di bandire gli allevamenti di elefanti, rinoceronti e leopardi, pure pensati per la caccia. (Vig/Dire) 19:08 03-05-21