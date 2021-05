Esercito. Mattarella: Supereremo prova pandemia grazie anche a vostro contributo

Messaggio in occasione 160° anniversario della fondazione

"Il 160° Anniversario della fondazione dell'Esercito Italiano, offre l'occasione di esprimere gratitudine verso una Forza Armata, risorsa importante per il Paese e protagonista in momenti significativi della nostra storia unitaria". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino. "Un patrimonio professionale giustamente riconosciuto e valorizzato anche in occasione della presente crisi pandemica- aggiunge-. Giungano cosi' a voi ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile, sentimenti di riconoscenza per il servizio che rendete alle istituzioni della Repubblica, alla quale siete legati da giuramento di fedelta' e, in particolare, l'apprezzamento per quanto avete fatto e state facendo per contrastare la grave emergenza sanitaria". "Il vostro prezioso e qualificato contributo al funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale e, in concorso alle Forze di polizia, per garantire nella sicurezza la cornice dell'esercizio delle libere attivita' delle nostre comunita', si e' confermato di assoluto valore. Supereremo questa prova e sara' anche per il vostro contributo", sottolinea il capo dello stato. "In questa importante giornata- continua- desidero innanzitutto rivolgere il mio pensiero alla Bandiera dell'Esercito, simbolo di onore e valore scritto nelle pagine secolari dei suoi Corpi e delle sue Specialita', e a tutti coloro che hanno donato la vita o che sono rimasti feriti per il bene della Patria. Il loro sacrificio e' per tutti noi chiaro esempio della dedizione e delle virtu' proprie ai cittadini in uniforme. L'Esercito, fiero delle proprie tradizioni, ha confermato la sua funzione di componente fondamentale nella gestione dei molteplici impegni assunti nell'ambito delle alleanze e delle coalizioni cui aderiamo per decisione del Parlamento. La storia ultracentenaria della Forza Armata continua oggi attraverso il processo di innovazione capace di affrontare in chiave interforze nuove sfide in scenari sempre piu' complessi ed in rapido cambiamento, con al centro la valorizzazione del capitale umano". In questa solenne ricorrenza esprimo agli uomini ed alle donne di ogni grado e specialita', nonche' al personale civile della Forza Armata, in servizio e in congedo, l'augurio piu' intenso per un domani ricco di meritate soddisfazioni, per il bene della nostra amata Italia. Viva l'Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva la Repubblica", conclude Mattarella.