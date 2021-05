Milano, orologi da polso pieni di cocaina: la Polizia arresta uno spacciatore

Ieri sera, in via Clusone, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne cittadino marocchino, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio antispaccio, lo hanno riconosciuto, in quanto già arrestato per lo stesso reato lo scorso dicembre, mentre, a bordo della sua auto transitava su viale Monte Nero. Fermato nei pressi di via Clusone, e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di 0,5 grammi, alcuni contanti e le chiavi di un’abitazione.

Le indagini della Sesta Sezione della Squadra Mobile hanno permesso ai poliziotti di risalire all’abitazione del 40enne. All’interno dell’aspirapolvere gli agenti hanno trovato 77 grammi di cocaina suddivisa in 4 involucri.

Nel mobile del soggiorno poi, sono stati rinvenuti 4 orologi, le cui casse erano state svuotate di ogni meccanismo e riempite con 25 dosi di cocaina per un totale di 13 grammi pronti per essere smerciati. Nella tasca di un giubbotto, infine, l’uomo deteneva la somma di 2650 euro contanti provento dello spaccio. Droga e contanti sono stati sequestrati, il 40enne arrestato.

