Turismo. Bernini (FI): Ok pass verde anticipato

(DIRE) Roma, 4 Mag. – “E’ giusto e opportuno che il governo si muova per incentivare il turismo nazionale e arginare la concorrenza di Grecia e Spagna che si sono tempestivamente mossi per attrarre i flussi dal nord Europa e dagli Stati Uniti. L’annuncio del premier del pass verde nazionale che, partendo da meta’ maggio anticipera’ di un mese quello comunitario e’ quindi un’ottima notizia. L’introduzione del pass e’ una proposta che Forza Italia ha fatto da tempo, ed e’ uno strumento basilare per rimettere in moto l’economia turistica, primo volano della ripartenza”. Lo dice la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 18:40 04-05-21