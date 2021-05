Coronavirus, Singapore: video musicale con star anni ’90 promuove vaccinazione

11:41 – La città di Singapore ha registrato 61.252 casi di contagio da Coronavirus dall’inizio della Pandemia e 31 decessi, mentre in Malesia i contagi sono 420.632 con 1.574 vittime registrate. Il Governo locale ha così deciso di produrre un video musicale che invogli la popolazione a vaccinarsi, grazie alle parole dette da popolari attori locali di sitcom degli anni ’90. “Insieme possiamo vincere” è lo slogan promosso dagli attori nel video. L’attore continua affermando: “Everybody, it’s time to vaccinate!“, e sprona la popolazione di Singapore a velocizzare le vaccinazioni, perché “non c’è tempo per aspettare“. Nel video vengono anche sciolti eventuali dubbi sulla sicurezza dei vaccini e sull’importanza della vaccinazione, inoltre per eventuali dubbi viene consigliato di rivolgersi al proprio medico. La vaccinazione, afferma il video, è una protezione per se stessi e per gli altri. Il video musicale conclude: “V per Vaccino, V per Vittoria“. (cit. ANSA)

