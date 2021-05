Covid. Meloni: Bocciato emendamento FdI per coprifuoco almeno alle 24

(DIRE) Roma, 5 Mag. – “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del Governo. Fratelli d’Italia non si pieghera’ mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attivita’ produttive e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 14:07 05-05-21