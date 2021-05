(DIRE) Roma, 5 Mag. – Via subito il coprifuoco, perche’ “e’ dannoso economicamente e inutile ai fini del contenimento, anzi per paradosso aumenta gli assembramenti”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fdi, durante una conferenza stampa. “C’e’ un governo che dispone della liberta’ delle persone- aggiunge- noi chiediamo la riapertura immediata di tutte le attivita’ con i protocolli per la sicurezza”. (Anb/ Dire) 11:53 05-05-21