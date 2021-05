Covid. Oltre 10mila casi con 330mila test, tasso positivi al 3,2%, 267 decessi e meno 55 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 5 Mag. – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 10.585 casi da coronavirus a fronte di 327.169 tamponi per un tasso di positivita’ del 3,2%. Ieri il tasso di positivita’ era del 2,9%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 267 decessi da coronavirus, ieri i morti erano stati 305. I pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia passano nelle ultime ventiquattro ore da 2.423 a 2.368, -55 da ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 18:16 05-05-21