Viabilità. Via tre passaggi a livello sulla Palermo-Trapani

Regione approva progetto, Falcone: “Ora RFI appalto opere”

(DIRE) Palermo, 5 Mag. – “Con l’approvazione del progetto definitivo da parte del governo Musumeci, muoviamo un passo decisivo per liberare il territorio di Trapani dai vecchi passaggi a livello della ferrovia via Milo. Abbiamo lavorato a lungo e oggi vede la luce una prima tranche di interventi da oltre 15 milioni per realizzare tre opere sostitutive e un sottovia stradale nel Comune di Trapani. Si tratta di opere che miglioreranno la vita degli automobilisti e che si inseriscono nel piano da 144 milioni di euro, atteso da anni e adesso rilanciato dalla giunta regionale, della ferrovia Trapani-Palermo”. Lo afferma l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, commentando la delibera di giunta che approva il progetto definitivo da 15 milioni e 760mila euro delle opere sostitutive dei passaggi a livello al chilometro 115,745, 116,568 e 118,717, oltre che di un sottovia stradale al chilometro 119,353, della linea ferrata Trapani-Palermo via Milo. I lavori rientrano nell’Accordo di programma da 144 milioni di euro fra Regione Siciliana e Rete ferroviaria italiana, per il ripristino della tratta Trapani-Palermo chiusa per frane da quasi un decennio. “Dopo lunga stasi – prosegue Falcone – la Regione ha rimesso al centro delle proprie attenzioni il sistema ferroviario del Trapanese, emblema di un’inefficienza che vogliamo eliminare ripristinando al piu’ presto la via Milo e dotando il territorio di tutte le opere necessarie. Adesso – conclude – Rfi proceda celermente con la gara d’appalto”. (Com/Sac/Dire) 17:50 05-05-21

Foto di repertorio