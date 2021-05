Covid. Figliuolo: Dal 10 Maggio prenotazioni vaccini per over 50

Commissario per l’emergenza: “E’ un’apertura graduale”

(DIRE) Roma, 6 Mag. – Buone notizie per gli over 50 sul fronte delle vaccinazioni anti covid. A partire da Lunedi’ prossimo 10 maggio, infatti, tutti coloro che sono nati fino al 1971 potranno prenotarsi in tutta Italia per ricevere il vaccino. Lo ha stabilito la struttura del Commissario per l’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sottolineando che si trattera’ di un’apertura ‘graduale’, resa possibile ‘dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili’. La Struttura commissariale ha inoltre precisato che “le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite ferma restando la priorita’ per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, seppur senza quella connotazione di gravita’ riportata per le persone fragili”. (Fde/ Dire) 17:40 06-05-21