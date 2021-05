Covid. Strade accesso a spiagge Napoli chiuse nei weekend di Maggio

Ordinanza firmata dal sindaco Luigi de Magistris

(DIRE) 6 Mag – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi un’ordinanza per chiudere sia al traffico veicolare che pedonale le principali strade di accesso alle spiagge della citta’ nei fine settimana. L’obiettivo e’ fronteggiare gli assembramenti. Il venerdi’, il sabato e la domenica, per tutto il mese di maggio, e’ interdetto l’accesso a via Franco Alfano, via Ferdinando Russo, alla discesa Gaiola, a via Nisida, via Coroglio e via Marechiaro. Il divieto e’ imposto “per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza – si legge nell’ordinanza – laddove le forze dell’ordine ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19”. È sempre permesso l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Si raccomanda anche ai cittadini di “osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell’uso della mascherina” e si ricorda che “l’inosservanza di detti comportamenti responsabili prevede l’applicazione di sanzioni”. (Nac/ Dire) 19:16 06-05-21