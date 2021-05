Firenze. “Pusher” in fuga senza patente provoca incidente stradale: arrestato

Stava viaggiando senza patente a bordo di un’utilitaria in via del Cantone a Sesto Fiorentino, quando un’auto civetta della Polizia di Stato gli ha intimato l’ALT. Appena il sospetto ha capito che di lì a poco sarebbe stato fermato ha tentato di invertire la marcia, provocando un incidente stradale con un altro automobilista. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri all’Osmannoro dove gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni per il reato di resistenza e pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver provocato l’incidente, il giovane non si è arreso all’idea di finire in manette: ha anche provato ad allontanarsi a piedi colpendo i poliziotti – rimasti illesi – con calci e pugni. Gli agenti lo hanno però definitivamente bloccato, trovando nella sua auto una dose di cocaina.

La Polizia è poi andata a fondo nella vicenda, scoprendo altre 14 dosi di “polvere bianca” nascoste nel sottosella di uno scooter nelle sue disponibilità parcheggiato in strada e rinvenendo oltre 14 grammi dello stesso stupefacente nella sua abitazione a Novoli, insieme a materiale da taglio e alcune bilancine di precisione. Per quanto riguarda l’automobilista coinvolto nel sinistro stradale, quest’ultimo, oltre ai danni al mezzo, non avrebbe al momento riportato lesioni. All’arrestato è stata anche contestata la guida senza patente con il conseguente fermo amministrativo del veicolo a lui in uso.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/14446093e22553df1286235601