Vaccini. Palù: Difficile Astrazeneca sia raccomandato a under 40

(DIRE) Venezia, 6 Mag. – Al momento, in base ai dati disponibili sembra difficile che i vaccini basati su Adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson&Johnson, possano essere raccomandati per i soggetti sani piu’ giovani, quindi le classi d’eta’ tra i 20, i 30 e anche i 40 anni. Questo perche’, nei soggetti sani appartenenti a queste classi d’eta’, il rischio di morire per gli effetti del Covid viene superato dal rischio di morire per trombosi collegato alla somministrazione del vaccino. Lo sostiene il presidente Aifa, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale del Veneto. Ad ogni modo, una decisione in merito e’ in corso di valutazione, e quello che spiace e’ che non ci sia stata una piu’ incisiva regia europea, sottolinea poi Palu’. (Fat/ Dire) 18:48 06-05-21