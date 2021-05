Vaccino. 22.300.567 Le dosi anti-covid somministrate in Italia

Bene Liguria, Veneto, Marche e Lombardia. Ecco report aggiornato

(DIRE) Roma, 6 Mag. – Sono 22.300.567 le dosi di vaccino contro il covid somministrate in Italia, l’82,9% di quelle consegnate, pari a 26.916.650 dosi. Nel dettaglio sono state distribuite 17.796.870 dosi del siero di Pfizer/BioNTech, 6.565.080 di quelle di Vaxzevria (AstraZeneca), 2.217.900 di quelle di Moderna e 336.800 di quelle di Janssen. E’ quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:11 di oggi. A livello regionale, la Liguria e’ la regione piu’ virtuosa, facendo registrare l’88% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono il Veneto e le Marche (entrambe all’86,5%) e la Lombardia (85,8%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Sicilia (75%), poi la Calabria (76,6%) e la Sardegna (77,5%). Le somministrazioni, effettuate nei 2.492 principali punti di tutta Italia, hanno riguardato 12.643.542 donne e 9.657.025 uomini. Se si prendono in esame le fasce d’eta’, il numero piu’ alto di somministrazioni si registra in quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni (5.847.162). Seguono la fascia 70-79 anni(4.820.057) e quella compresa tra i 60 e i 69 anni (3.629.263). Il numero piu’ basso (47.525) e’ quello relativo alla fascia 16-19 anni. Sono invece 6.765.958 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Se si considerano le categorie, sono state vaccinate 6.457.179 persone di eta’ superiore agli 80 anni, 3.834.018 soggetti fragili e caregiver, 3.288.195 operatori sanitari e sociosanitari, 907.726 appartenenti al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attivita’ lavorativa a rischio, 664.602 ospiti di strutture residenziali, 3.469.643 nella fascia 70-79 anni, 1.643.560 in quella 60-69, 1.196.067 facente parte del personale scolastico, 340.380 appartenenti al comparto difesa e sicurezza e 499.197 che rientrano nella voce ‘altro’. (Fde/ Dire) 17:59 06-05-21