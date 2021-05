Covid. Dimezzato il numero dei nuovi casi in Sicilia, sono 603

Scende anche il numero dei positivi ricoverati in ospedale

(DIRE) Palermo, 7 Mag. – Brusca frenata dell’epidemia da Covid-19 in Sicilia. I dati del ministero della Salute dicono che tra ieri e oggi nell’Isola sono stati scoperti 603 casi, circa la meta’ rispetto alla media dei giorni passati, grazie a 25.740 tamponi antigenici e molecolari. Dimezzato anche il numero dei decessi (11 nelle ultime 24 ore), mentre i guariti sono stati 1.140. Il numero degli attuali positivi in Sicilia continua a scendere: 23.330 al momento, 548 in meno rispetto a ieri. Scendono ulteriormente i ricoverati in ospedale: i pazienti in regime ordinario sono passati dai 1.063 di ieri ai 1.021 di oggi, mentre nelle terapie intensive e sub-intensive i positivi sono scesi da 149 a 142. (Sac/Dire) 18:34 07-05-21