Germania, Spahn: “terza ondata sembra essere interrotta”, riaperture a breve

12:58 – Il Ministero della Salute della Germania ha registrato un notevole calo dei contagi, tanto che il Ministro Jens Spahn, “durante un briefing settimanale sulla gestione della pandemia in Germania“, scrive AL-JAZEERA, ha affermato che “la terza ondata sembra essere interrotta“. Le restrizioni applicate in Germania, tra cui la riduzione dei contatti fisici e dei viaggi non necessari, e l’accelerazione della campagna di vaccinazione hanno permesso una diminuzione dell’incidenza delle infezioni da Coronavirus in tutte le fasce d’età del Paese. Nonostante in lento inizio del programma di immunizzazione di massa, la Germania è riuscita ad iniettare almeno una dose di vaccini in 900.000 persone circa, anche grazie all’approvazione del vaccino AstraZeneca avvenuta Giovedì 6 Maggio 2021. Secondo le autorità locali, “i tedeschi avrebbero bisogno di sopportare “settimane o pochi mesi” di restrizioni affinché il Paese possa superare completamente la pandemia“. (cit. AL-JAZEERA)

