Londra: incendio divampa su tre piani di un palazzo nella zona di Poplar

12:18 – Nella zona di Poplar, a est di Londra, “è scoppiato un incendio in un edificio a torre di 19 piani“, scrive BBC. Prontamente sono stati inviati sul posto più di 125 vigili del fuoco, in quanto la colonna di fumo che sovrasta l’edificio, è ben visibile in Fairmont Avenue. Incerte le cause dell’incendio che coinvolgono “parti dell’ottavo, nono e decimo piano del palazzo“. Le prime chiamate sono pervenute alle 08:55 ora locale, e gli ufficiali di controllo sono intervenuti tempestivamente. “Sul posto sono presenti equipaggi delle stazioni dei vigili del fuoco di Poplar, Millwall, Shadwell, Plaistow e Whitechapel“. (cit. BBC)

SM