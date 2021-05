Regno Unito revoca quarantena a 12 Paesi dal 17 Maggio

Regole del Governo UK si alleggeriscono sulla quarantena da rispettare per il covid-19 in relazione ai viaggi turistici. A darne notizia il Ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps. Dal 17 Maggio il Regno Unito darà l’accesso senza quarantena solo a 12 tra paesi e isole, inclusi Portogallo, Israele, Gibilterra. Controlli e quarantena obbligatoria invece per gran parte dei cittadini provenienti dall’ Unione Europea Resta (Italia, Francia e Spagna). In controtendenza invece la misura presa nei confronti di alcuni paesi ritenuti a rischio diffusione pandemica si allarga ad altri tre stati: Turchia, Maldive e Nepal. Per coloro che sono in arrivo da questi paesi nel Regno Unito esiste il divieto di viaggio ed i rimpatri saranno effettuati solo con quarantena in hotel sorvegliati).

