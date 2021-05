Udine, semirimorchio in fiamme sulla A23

Dalle 8.30 di questa mattina 8 Maggio, una squadra e due autobotti della sede centrale stanno operando al km 33 in direzione nord dell’autostrada A23 nel tratto Udine Nord – Gemona/Osoppo, per l’incendio di un autoarticolato trasportare pannelli di legno. Le squadre intervenute hanno provveduto a spegnere le fiamme e a sganciare il semirimorchio dal trattore evitando il coinvolgimento di quest’ultimo nell’incendio. Al momento sono in corso le fasi di bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate e dell’area dell’evento. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71999