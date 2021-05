Benevento. La Squadra Mobile arresta noto pregiudicato per indebito utilizzo di carta di credito

Si comunica che nella mattinata di ieri la sala operativa della Questura riceveva una richiesta di intervento da parte della titolare di un esercizio commerciale ubicato in Viale Principe di Napoli. La donna riferiva al 113 che poco prima, mentre era lontana dal bancone del suo negozio, qualcuno si era avvicinato e aveva sottratto dalla borsa ivi presente un portafogli contenente circa 100 euro e alcune carte di credito.

Immediatamente, giungevano sul posto un equipaggio della Squadra Mobile ed una Volante che avviavano i primi accertamenti. Nella circostanza la denunciante mostrava il telefono cellulare ove venivano indicate le rivendite in cui il malfattore stava adoperando le predette carte, spendendo importi al di sotto dei 15 € con modalità contact less. Pertanto, gli agenti operanti si recavano nelle predette rivendite ed acclaravano, tramite la visione di immagini dell’impianto di videosorveglianza, che la persona che stava utilizzando le carte era un noto pluripregiudicato del posto – che, rintracciato poco dopo, veniva condotto in Ufficio e denunciato in stato di libertà per il reato di “Indebito utilizzo di carte di credito”.

