Festa della Mamma: 1,3 mln di bambini non festeggiano, povertà in aumento

22:11 – Si è conclusa oggi la giornata dedicata alle mamme di tutto il Mondo. Durante la Festa della Mamma vengono regalate piante e fiori, tuttavia TELEVIDEO scrive che “quest’anno uno su 5 (19%) non regalerà nulla a causa della crisi economica, aggravata dalla pandemia“. Nello scorso anno il 53,3% delle mamme “che si licenzia, lo fa perché non riesce a conciliare lavoro e cura dei figli“. La grave crisi prodotta dal Coronavirus ha impoverito il 28,8% delle famiglie italiane e aumentato del 18% la povertà globale. “Non c’è nessuna festa per le mamme di 1 milione e 346mila minori in povertà assoluta“. (cit. TELEVIDEO)

SM