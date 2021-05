Pavia, cade ultraleggero a Pieve del Cairo

Nel pomeriggio dell’8 Maggio una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Mede è intervenuta a Pieve del Cairo, a lato della SP4, per la caduta di un ultraleggero. Due le persone a bordo del mezzo, di cui una è stata estratta dagli operatori VVF e portata in ospedale dal personale sanitario del 118 in codice giallo. Il velivolo è precipitato per cause in via di accertamento. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’ultraleggero controllando che non ci fossero principi di incendio. Sul posto, oltre al personale del 118, i Carabinieri di Pieve del Cairo per i rilievi del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72002