(DIRE) Roma, 9 Mag. – “Nel giorno della memoria per le vittime del terrorismo ricordiamo chi ha perso la vita a causa di odio e violenza ingiustificati. Molti terroristi si sono sottratti alla giustizia vivendo da latitanti in altri Paesi, vanno arrestati e riportati in Italia per scontare le loro pene”, scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (Tar/ Dire) 17:58 09-05-21