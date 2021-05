Vaccino anti-Covid: somministrate oltre 1,28 mld di dosi al Mondo

22:28 – Più di di 1,28 miliardi di dosi di vaccino anti Coronavirus sono state somministrate in 174 Paesi fino ad oggi, con una media di 1,98 milioni di dosi al giorno. Secondo BBC, tali vaccini sono “sufficienti per vaccinare completamente l’8,4% della popolazione del pianeta“. La Cina detiene il primato con oltre 308 milioni di somministrazioni, seguono gli USA con più di 257 milioni di dosi. Tuttavia “la distribuzione è sbilanciata: i cittadini dei Paesi e delle regioni a più alto reddito vengono vaccinati circa 25 volte più velocemente di quelli dei Paesi a redditi più bassi“. Per raggiungere il 75% della popolazione vaccinata, gli USA dovrebbero continuare con il ritmo attualmente intrapreso di 1.984.707 dosi al giorno per i prossimi 4 mesi. Il Regno unito e il Brasile stanno per somministrare 52,5 milioni di vaccini, completando così il primo traguardo della campagna di vaccinazione. L’India è riuscita a somministrare oltre 169 milioni di vaccini. In Europa invece sono state somministrate più di 170 milioni di dosi, di cui 34 milioni in Germania, 25 milioni in Francia, 24 milioni in Italia e 19 milioni in Russia e Spagna. In Indonesia invece sono state somministrate 21 milioni di dosi, mentre il Messico ha raggiunto i 20 milioni. (cit. AGI)

SM