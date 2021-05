Covid. Bernini: Riaprire centri commerciali e wedding

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Gia’ nel prossimo consiglio dei ministri ci aspettiamo che venga consentita la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Altrimenti si tratterebbe di un accanimento incomprensibile e ingiustificato, visto che i luoghi di contagio sono altri. Ci sono protocolli di sicurezza con cui si riesce a garantire efficacemente la gestione degli accessi e dei flussi, e l’iniziativa delle saracinesche abbassate prevista per domani non e’ una provocazione, ma un segnale che il governo ha il dovere di recepire. Lo stesso ragionamento vale per il settore del wedding: gli operatori della filiera sono infatti preparati da tempo a una ripresa in sicurezza, e un evento organizzato in modo professionale offre maggiori garanzie di una festa improvvisata. Per essere rispettate, le regole devono avere una logica, e queste chiusure in tutta evidenza non ce l’hanno”. Lo dice la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 11:56 10-05-21