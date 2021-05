Covid. In Germania vaccino J&J somministrato a over 60

In Francia dal 19 Maggio riaprono terrazze di caffè e ristoranti

(DIRE) Roma, 10 Mag. – In Germania il vaccino anti Covid prodotto da Johnson&Johnson sara’ somministrato alle persone over 60. Lo hanno stabilito i ministri della Salute dei Laender. Gli under 60 avranno invece la facoltà di decidere se ricevere o meno questo vaccino su base volontaria, dopo una consulenza medica. Intanto, a partire da mercoledi’ 19 maggio, riapriranno le terrazze di caffe’ e ristoranti di tutta la Francia. Lo ha annunciato Olivier Veran, ministro della Salute del governo di Parigi. (Fde/ Dire) 10:43 10-05-21