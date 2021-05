(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Le riaperture sono dovere morale e priorita’ economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio e’. Il virus non diventa piu’ cattivo alle 22 e dobbiamo tornare in ristoranti, cinema, teatri. Per uccidere il virus servono vaccini, non prediche laiche di qualche catastrofista”. Cosi’ il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera. (Rai/ Dire) 09:56 10-05-21