Covid. Sileri: Centri commerciali riaprano fine settimana

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Non vedo perche’ non debbano riaprire nel breve termine”. Cosi’ il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo ai microfoni di Radio 24 sulla riapertura nel fine settimana dei centri commerciali: “Cosi’ come si procede alle riaperture- ha proseguito Sileri- io mi sono gia’ pronunciato anche per la riapertura all’interno dei ristoranti: credo che con i numeri che abbiamo oggi, non tanto in termini di contagi, che secondo me tenderanno a salire nei prossimi giorni, aumentando la circolazione soprattutto per i soggetti piu’ giovani, ma avendo protetto le fasce piu’ deboli della popolazione con la vaccinazione, e’ chiaro che anche i centri commerciali, con delle regole da rispettare, devono riprendere le loro attivita’”. Sileri ha aggiunto ancora che in un centro commerciale “i termoscanner all’entrata e i flussi contingentati sono un filtro. Non vedo perche’ non debbano riaprire nel breve termine”. Potrebbero dunque rientrare nel prossimo ‘giro’ di riaperture? “Con determinate regole si'”, ha risposto infine il sottosegretario a chi glielo chiedeva. (Cds/ Dire) 17:03 10-05-21