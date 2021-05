Migranti. Salvini: Troppi sbarchi in 48 ore, controllare confine

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Vorremmo un po’ meno aperto il confine italiano, 2.148 sbarchi in 48 ore e’ una cosa che non possiamo permetterci”. Cosi’ Matteo Salvini parlando coi cronisti fuori la Camera. “La soluzione c’e’. Nel pieno del rispetto delle norme italiane e straniere- aggiunge- ho chiesto al presidente Draghi di fare quello che fanno gli altri, dalla Grecia alla Spagna, da Malta alla Francia: controllare le frontiere. Quest’estate abbiamo bisogno di turisti che pagano e non di turisti che paghiamo noi”. (Sor/ Dire) 18:47 10-05-21