Spazio, NASA: OSIRIS-REx in viaggio verso la Terra con campioni di asteroide

11:59 – La prima missione spaziale della NASA destinata al prelievo di un campione di asteroide ha ripreso nella giornata di oggi, Lunedì 10 Maggio 2021, la via verso la Terra. Il suo rientro sarà visibile in streaming sulle applicazioni e sui siti web della NASA, inoltre potranno essere poste delle domande da parte del pubblico a cui risponderanno gli esperti. “Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) è la prima missione della NASA a visitare un asteroide vicino alla Terra, sondare la superficie e raccogliere un campione da consegnare alla Terra“, scrive la NASA sul suo sito. Durante la trasmissione gli esperti descriveranno la missione e le azioni chiave che hanno permesso di prelevare un campione. Nel pomeriggio di oggi il veicolo spaziale dovrebbe allontanarsi dall’orbita dell’asteroide Bennu e “dopo 7 minuti di accensione dei propulsori, OSIRIS-REx inizierà ufficialmente il suo lungo viaggio verso casa con oltre 60 grammi di materiale asteroide“. Il viaggio di rientro della sonda non è definito, per tanto OSIRIS-REx punterà il luogo in cui la Terra dovrebbe trovarsi nella possibile data del suo arrivo, prevista allo Utah Test and Training Range il 24 Settembre 2023. “OSIRIS-REx ha fatto la storia molte volte durante i suoi due anni e mezzo di operazioni sull’asteroide, compreso il battimento del proprio record per l’orbita più vicina di un corpo planetario da parte di un veicolo spaziale. Bennu è il più piccolo oggetto celeste mai orbitato da un’astronave costruita dall’uomo“. Il più grande campione di materiale spaziale raccolto dalla NASA è trasportato da OSIRIS-REx, inoltre servirà agli scienziati per “conoscere la formazione del nostro sistema solare e lo sviluppo della Terra come pianeta abitabile“. La NASA ha deciso di conservare il 75% del campione raccolto “per le generazioni future da studiare con tecnologie non ancora ideate“, il resto verrà inviato nei laboratori di tutto il Mondo per avviare le ricerche. Intanto du Twitter la NASA scrive: “Domani, il nostro NASA SolarSystem, la missione OSIRIS-REx parte dall’asteroide Bennu, trasportando un campione di rocce e polvere per il ritorno sulla Terra“. (cit. NASA)

SM