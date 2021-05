Vaccino. Sileri: Green Pass sarà ulteriore stimolo

(DIRE) Roma, 10 Mag. – “Andra’ aperta la vaccinazione libera per quelli sotto i 50 anni, ognuno potra’ correre e farsi vaccinare. Per la quota di persone che non vuole vaccinarsi serviranno campagne di informazione. Ma attenzione, la presenza di un ‘green pass’, che ti consente la mobilita’, di muoverti, sara’ un ulteriore stimolo alla vaccinazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio 24. “Faccio un esempio: se io non voglio vaccinarmi- ha proseguito Sileri- pero’ per fare qualsiasi cosa devo fare un tampone, che ne faccio uno ogni due giorni? Allora tanto vale che mi vaccino”. (Cds/ Dire) 17:13 10-05-21