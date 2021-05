Brasile. Le tensioni con la Cina allontanano il vaccino nazionale

10Mila litri principio bloccati dopo dichiarazioni Bolsonaro

(DIRE) San Paolo (Brasile), 11 Mag. – Oltre 10mila litri di principio attivo utili per produrre 18 milioni di dosi del vaccino Coronavac contro il Covid-19 sono bloccati in Cina e stanno ritardando il cronogramma di produzione dell’Istituto Butantan e, di conseguenza, il piano di vaccinazione del Brasile.

A riferirlo il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, nel corso di una conferenza stampa.

Dall’approvazione dell’uso di emergenza del vaccino i ritardi nella consegna del principio attivo sono stati costanti e sono stati attribuiti in gran parte a tensioni di natura diplomatica tra Brasile e Cina. Anche questa volta e’ possibile che a creare l’impasse siano state le dichiarazioni rilasciate dal presidente Jair Bolsonaro la settimana scorsa. Nel corso di un intervento pubblico il capo di Stato ha suggerito che la Cina possa aver beneficiato economicamente della pandemia, aggiungendo inoltre che il virus responsabile del Covid-19 potrebbe essere stato creato in laboratorio.

ButanVac, il siero brasiliano sviluppato dall’Istituto Butantan, e’ visto come una via d’uscita dalla dipendenza del Brasile nei confronti dei principi attivi cinesi e quindi dalle oscillazioni nei rapporti diplomatici tra i governi dei due Paesi. Stando al governo dello Stato di San Paolo, ButanVac potrebbe essere pronto per essere utilizzato a partire da settembre.

L’Istituto Butantan ha intanto gia’ sollecitato all’Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) l’approvazione per iniziare a condurre i test sugli esseri umani. Al momento sta fornendo all’ente di regolamentazione statale una serie di documenti aggiuntivi che gli sono stati richiesti nelle settimane scorse. Le dosi gia’ in produzione saranno intanto stoccate in magazzini e distribuite alla popolazione solo dopo l’autorizzazione da parte di Anvisa.

