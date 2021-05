CNA e China International Import Expo, insieme verso Shanghai

Dal 5 al 10 Novembre presso il National Convention & Exhibition Center di Shanghai si terrà la quarta edizione del China International Import Expo (CIIE). Di questa manifestazione, fortemente voluta dalle autorità cinesi nell’ottica di perseguire una politica economica nazionale tesa alla crescita dei consumi interni e all’importazione di prodotti di alta qualità, si è parlato nel corso del webinar odierno organizzato proprio da CNA in collaborazione con il CIIE.

L’evento, istituito dal Ministero del commercio della Repubblica popolare cinese e dal governo della municipalità di Shanghai, con il supporto di istituzioni cinesi e di organizzazioni internazionali, si caratterizza per essere la prima fiera in Cina dedicata all’importazione di prodotti e servizi promossi da espositori stranieri. Uno degli obiettivi dell’edizione 2021 è quello di dare un forte segnale di ripresa delle attività e dei consumi in Cina e segnare il definitivo superamento della fase di emergenza sanitaria.

Il webinar è stato aperto dalla vicepresidente nazionale CNA con delega all’internazionalizzazione Roberta Datteri, la quale ha evidenziato come CNA fornirà tutto il supporto e il coordinamento necessari, anche in collaborazione con InsiderCHINA, per la partecipazione a CIIE 2021 ponendo particolare attenzione a quelle aziende che si affacceranno per la prima volta sul mercato cinese. Dal consolato generale d’Italia a Shanghai la dott.ssa Palumbo ha messo in luce la necessità di preparare le imprese ad un mercato difficile sottolineando allo stesso tempo come la presenza italiana al CIIE in questi anni è stata rilevante con circa 150 presenze per edizione.

Il secondo segretario dell’ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, Li Dongchao, ha salutato con favore la collaborazione aperta tra CNA e CIIE per la rilevanza che l’associazione ha nella rappresentanza delle imprese artigiane e delle PMI italiane. Il CFO della fiera Ma Fengming ha illustrato i contenuti della fiera e il forte valore simbolico che questa rappresenta per il governo cinese avendo assunto una rilevanza internazionale e quale messaggio di apertura del Paese al commercio mondiale; mentre il manager He Yulin ha illustrato i padiglioni del CIIE con particolare focus a quanto dedicato ai beni di consumo.

ICE Agenzia attraverso Matteo Masini, dell’ufficio di coordinamento promozione del Made in Italy, nel presentare quanto ICE sta mettendo a disposizione delle imprese italiane per la partecipazione a CIIE 2021 ha fatto un breve excursus sulle passate edizioni e puntualizzato come tutta la Rete ICE in Cina è a disposizione delle imprese e dei sistemi associativi per implementare azioni promozionali. L’intervento finale da parte di Angelo Morano di InsiderCHINA è stato dedicato alla collaborazione definita con CNA che partendo dalla promozione del China International Import Expo intende creare un supporto costante per il mercato cinese illustrando anche www.chinadots.org quale piattaforma strutturata per favorire un sistema informativo a supporto delle imprese.

Ha moderato i lavori, Antonio Franceschini, responsabile ufficio promozione e mercato internazionale CNA, che ha messo in luce come su questa operazione si stia lavorando in ottica di sistema coinvolgendo le istituzioni sia italiane che cinesi, cercando in particolar modo sul versante italiano di cogliere tutte le opportunità che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con ICE Agenzia ma anche con SIMEST ed Invitalia sta mettendo a disposizione delle imprese.

Fonte: https://www.cna.it/cna-e-china-international-import-expo-insieme-verso-shanghai/