Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sant’Alessio con Vialone per soccorrere una gatta rimasta ferita ad una zampa sopra ad una cancellata. Gli operatori VVF hanno usato uno strumento da taglio per liberare la zampetta. Subito dopo l’animale è stato trasportato dal veterinario per le medicazioni del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72059