Arezzo. Autista di TIR sotto l’effetto di sostanze alcoliche si mette a dormire in cuccetta sull’autostrada fermandosi in corsia di sorpasso: Polizia evita il peggio

La Polizia Stradale di Arezzo, intorno alle 3 del mattino, è intervenuta in Autostrada del Sole dove era stato segnalato al NUE 112 un grosso mezzo pesante fermo in corsia di sorpasso, a fari spenti, al Km 359 della carreggiata sud. Vista l’estrema pericolosità della segnalazione ricevuta, intervenivano immediatamente due pattuglie della Sottosezione di Battifolle per bloccare il traffico diretto verso Roma al fine di scongiurare il verificarsi di gravi incidenti. Gli operatori, giunti sul posto, con estrema sorpresa, verificavano che l’autista del mezzo, un grosso TIR con targa austriaca che stava trasportando una enorme gru, stava effettivamente dormendo dopo aver arrestato la marcia in corsia di sorpasso.

Il conducente infatti, un croato poco più che trentenne, veniva trovato sdraiato in cuccetta, dentro allo spazioso abitacolo del trattore stradale. I poliziotti provvedevano immediatamente a liberare la strada dall’ingombrante veicolo riaprendo il traffico dopo averlo posizionato in sicurezza e sottoponendo il soggetto alla prova dell’etilometro. L’esito dell’accertamento consentiva di riscontrare una positività pari a 1,33 g/l.

Pertanto allo straniero è stata immediatamente ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo per 3 mesi deferendolo, altresì, all’Autorità Giudiziaria. Dal controllo sono emerse anche numerose violazioni amministrative riguardanti le modalità del trasporto che comporteranno sanzioni per un ammontare di 9000,00 € da versare direttamente e in tempo reale. (immagini di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/1094609bc10dc4b0c625566936