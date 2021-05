Covid. Meloni: Draghi più “chiusista” di Conte, coprifuoco illegittimo

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “La mia ricetta e’ quella di riaprire molto semplicemente, Draghi da questo punto di vista, si sta rivelando molto piu’ ‘chiusista’ di Conte, l’anno scorso Conte il 18 di maggio aveva riaperto tutto, bar, ristoranti fuori e dentro e senza coprifuoco e i contagi poi non erano tornati, quindi io continuo a non capire la ratio di misure come quella del coprifuoco, che sono misure illegittime perche’ impattano sulla liberta’ delle persone e non e’ nella disposizione di un governo democratico decidere quando la gente puo’ uscire di casa”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia a RTL 102.5. “Quello che chiedo io e’ che non ci sia il coprifuoco- aggiunge-, che le attivita’ vengano riaperte, che vengano tolti i limiti del numero di persone che si puo’ avere dentro casa e che il Governo si assuma la responsabilita’ di dare dei protocolli di comportamento e poi la gente si organizzera’, perche’ che ha dimostrato di essere responsabile. Il coprifuoco e’ una misura che non ha senso e che non aiuta a combattere il contagio, e’ ragionevole pensare che piu’ e’ compresso il tempo in cui le persone possono fare le cose e piu’ si ammasseranno, queste misure non servono a niente se non educare la gente che esiste un governo che si permette di dirti che puoi o non puoi uscire di casa, ma questa cosa non la si puo’ fare in un sistema come il nostro. Vedo che tutto il centrodestra, ma anche Renzi e’ d’accordo con noi sulla fine del coprifuoco, giovedi’ arrivera’ in aula una nostra mozione con tutte queste proposte e che la votino, e’ il Parlamento che deve decidere”. (Vid/ Dire) 09:55 12-05-21