Firenze. Spaccio di hashish sotto la pioggia alla fermata della tramvia della Fortezza: pusher denunciat

Neanche la pioggia di ieri pomeriggio ha scoraggiato il pusher sorpreso all’opera dalla Polizia di Stato sotto la pensilina della fermata della tramvia della Fortezza. Questa volta si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni. Il maltempo non ha infatti scoraggiato neanche gli agenti della Squadra Mobile che intorno alle 17.00 si sono mimetizzati tra le persone che stavano aspettando il tram, proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona. In questo modo i poliziotti in borghese hanno assistito in diretta alla cessione di una dose di hashish in cambio di 5 euro. Il cliente dello spacciatore, un 30enne italiano, è stato subito segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il suo fornitore di droga, già noto alle Forze di Polizia, è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per spaccio.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/1444609bac3d165ef099138711