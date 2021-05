PIL. Stime UE 2021: debito Italia al 159,8%, deficit all’11,7%

Le previsioni annunciate dai commissari Gentiloni e Dombrovskis

(DIRE) Bruxelles, 12 Mag. – Debito italiano al 159,8% nel 2021, lieve diminuzione al 156,6% nel 2022: lo indicano le previsioni economiche annunciate in conferenza stampa dal commissario europeo agli Affari europei Paolo Gentiloni e dal vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Questo aumento, secondo la Commissione, e’ dovuto al “protrarsi del sostegno pubblico all’economia”. In aumento anche il deficit italiano, che arriverebbe all’11,7% nel 2021, anche in questo caso con un calo previsto per il 2022 che lo vedrebbe arrivare al 5,8% “grazie al calo della spesa pubblica e l’accelerazione dei ricavi”. (Pis/Dire) 11:31 12-05-21