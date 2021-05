Covid. 8.000 Casi su 287.026 tamponi, positività al 2,8%, 201 decessi e -99 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Sono 8.085 su 287.026 tamponi i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Il tasso di positivita’ sale quindi al 2,8% rispetto al 2,5% di ieri. Sono 201 i morti per coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le vittime erano state 262. I posti letto occupati in terapia intensiva per coronavirus in Italia calano di 99 unita’ nelle ultime ventiquattro ore. Adesso sono 1.893. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.