(DIRE) Roma, 13 Mag. – “Successo straordinario in meno di tre ore sold out a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. La modalita’ del ticket virtuale ha funzionato e sono rimasti pochi slot all’outlet di Valmontone e Rieti. L’esperienza e’ da ripetere con un numero di dosi necessariamente maggiore che richiederemo alla struttura commissariale”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanita’ e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com/Red/ Dire) 19:09 13-05-21