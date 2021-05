PA. Brunetta: Stop al gigantismo, concorsi in 100 giorni

(DIRE) Roma, 13 Mag. – “Dal 3 Maggio grazie al dialogo costruttivo con il Comitato tecnico-scientifico le selezioni sono gia’ ripartite, semplificate, digitalizzate e velocizzate. Prima un concorso poteva durare fino a quattro anni dalla pubblicazione del bando alle graduatorie finali. Adesso, come accadra’ ad esempio con il Concorso Sud per assumere 2.800 tecnici qualificati negli enti del Mezzogiorno, ci vorranno cento giorni. Da quattro anni a tre mesi: un cambiamento che dara’ ossigeno alle amministrazioni impoverite da anni di blocco del turnover, garantira’ il ricambio generazionale e premiera’ il merito e le competenze”. Cosi’ il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dopo l’approvazione in Aula al Senato del decreto che all’articolo 10 sblocca e riforma i concorsi nella pa. “Con la riforma dei concorsi – continua il ministro Brunetta – si pone rimedio a un’altra conseguenza prodotta sin qui da blocchi e inefficienza: il gigantismo, ossia l’accumulo di quantita’ enormi di concorrenti. Una devianza spaventosa, che ha creato generazioni di ‘concorsisti’. Il decreto finalmente torna a dare i segnali giusti: ci saranno piu’ concorsi ogni anno e ci saranno diversi modelli di selezione che le amministrazioni potranno utilizzare, a seconda delle loro esigenze”. (Lum/ Dire) 18:42 13-05-21