I Vigili del Fuoco di Broni sono intervenuti, nella notte del 13 Maggio, ad Verrua Po, in via Casoni, per un incendio appartamento. Data la complessità delle operazioni sono giunte sul posto anche autoscala e autobotte (ABP) dalla sede centrale di Pavia. Ci sono volute diverse ore per contenere le fiamme. Lo stabile ha subito gravi danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72086