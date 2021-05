Pisa. Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: due uomini arrestati

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 13/05/2021 14:50

A Pisa, nella trascorsa serata, i Carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 50enne ed un 48enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più nel dettaglio, nel Parco della Cittadella, i militari della Sezione Radiomobile, hanno controllato e perquisito i due uomini, sorprendendoli in possesso di oltre 58 grammi di eroina e della somma in contanti di euro 975, ritenuta provento di attività criminosa. Arrestato, sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza dell’Arma e verranno giudicati stamani con rito direttissimo.