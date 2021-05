Agroalimentare: FI, continua nostro sostegno a comparto

(AGI) – Roma, 14 mag. – Si e’ tenuto oggi il webinar dal titolo “Sicurezza alimentare come pilastro del Made in Italy” promosso dal dipartimento Sicurezza Alimentare di Forza Italia che “nasce dalla volonta’ di tenere alta l’attenzione nei confronti di argomenti particolarmente rilevanti per l’intera filiera agroalimentare. E’ evidente l’attacco in atto nei confronti del Made in Italy ed e’ fondamentale battersi in tutte le sedi opportune affinche’ possa essere scongiurata l’applicazione di sistemi come, ad esempio, il Nutriscore”. Lo afferma la Senatrice Fulvia Michela Caligiuri, Responsabile Nazionale del dipartimento azzurro. “E’ di primaria importanza tutelare i nostri prodotti d’eccellenza” ha affermato il Presidente Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e, di conseguenza, “la difesa dell’agroalimentare – afferma la senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia in Senato e vice Presidente di Forza Italia – deve essere la madre di tutte le battaglie in Europa”. All’incontro sono intervenuti l’On. Alessandro Cattaneo, Responsabile Nazionale Settore Dipartimenti Forza Italia, l’On. Raffaele Nevi, responsabile Nazionale Dipartimento Agricoltura Forza Italia, e l’On. Maria Spena, vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, e l’On. Salvatore De Meo, europarlamentare della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Dopo le relazioni tecniche di Massimiliano Boccardelli (Federalimentare) e Davide Calderone (ASSICA), ha concluso i lavori il Sottosegretario alle politiche agricole Francesco Battistoni che, nei saluti finali, ha ricordato il fondamentale ruolo di Forza Italia all’interno dell’esecutivo: “Abbiamo abbandonato i nostri colori di bandiera per giocare con la nazionale”.