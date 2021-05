Balene trovate morte sotto la nave HMAS Sydney della Marina australiana a San Diego nella base navale degli Stati Uniti

Le immagini hanno rivelato il momento dell’orrore quando una carcassa di balena è emersa da sotto un cacciatorpediniere durante il fine settimana

Due balenottere sono emerse da sotto lo scafo di una nave della Royal Australian Navy che stava conducendo esercitazioni nel sud della California. Lo riferiscon le autorità. Il cacciatorpediniere HMAS Sydney della Marina Australiana stava entrando in un molo nella base navale di San Diego sabato mattina quando le carcasse delle due balene sono emerse in superficie da sotto lo scafo, ha riferito il Dipartimento della Difesa australiano ai media australiani. Una balena era lunga 20 metri e l’altra era lunga circa 8 metri. Il Sydney ha tenuto esercitazioni congiunte con la US Navy nell’area dall’inizio di aprile. “La Marina prende sul serio la sicurezza dei mammiferi marini ed è sconfortata che questo incidente si sia verificato”, ha detto in una dichiarazione il portavoce della US Navy. Le autorità statunitensi e australiane stanno cooperando con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Fisheries e altre agenzie per esaminare l’incidente. Le balenottere sono presenti al largo della costa di San Diego tutto l’anno, e le balene morte potrebbero essere una madre e il suo cucciolo, ha spiegato alla stampa John Calambokidis, biologo ricercatore del Cascadia Research Collective di Washington. A causa della velocità e delle dimensioni delle grandi navi, non è raro che le balene che colpiscono vengano scoperte solo quando la nave rallenta, ha detto Calambokidis. “Nella stragrande maggioranza dei casi che conosco, la nave non è a conoscenza di aver colpito la balena”, ha inoltre dichiarato. Gli scafi delle navi sono sospettati anche della morte di una balenottera comune e di due balene grigie trovate il mese scorso nella Bay Area di San Francisco. Mentre ignote sono le cause della morte di un capodoglio e altre cinque balene grigie trovate morte nella Bay Area quest’anno, secondo il Marine Mammal Center. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la tragica morte di queste due balene evidenzia che quando grandi navi si muovono attraverso aree critiche dell’habitat, come al largo della California meridionale in questo momento, dove molte balenottere e altre specie si nutrono, può essere una combinazione letale. Le morti si sono verificate anche se c’è un maggiore uso del monitoraggio acustico subacqueo e di altre tecnologie per cercare di ridurre al minimo le collisioni. Il direttore senior dell’IFAW, Patrick Ramage, ha affermato che, nonostante sia la seconda specie più grande ad aver vissuto sul pianeta, le balenottere sono minuscole rispetto alle grandi navi militari che torreggiano su di loro come “grattacieli galleggianti”. Ecco il video: https://www.dailymotion.com/video/x819gk8

C.S. “Sportello dei Diritti”